В Госдуме предложили отправлять молодожёнов на российские курорты за госсчет

В Госдуме предложили отправлять на отечественные курорты за счёт государства россиян, вступающих в брак в возрасте до 35 лет. С идеей дарить молодожёнам сертификаты на отдых обратился к председателю российского правительства Михаилу Мишустину депутат Госдумы Виталий Милонов.

В обращении, копия которого оказалась в распоряжении RT, Милонов отметил, что препятствием для вступления в брак молодых людей часто является неустойчивое финансовое положение. В частности, из-за нехватки средств они не могут себе позволить свадебное путешествие, которое, по словам депутата, "стало неотъемлемой частью современного бракосочетания".

В связи с этим, по мнению Виталия Милонова, стимулировать молодых людей вступать в брак мог бы подарок на свадьбу от государства в виде сертификата на отдых на российском курорте или компенсация затрат на транспорт во время свадебного путешествия.

Депутат полагает, что такая мера поддержки "подтолкнёт тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и, как следствие, к дальнейшему деторождению".

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