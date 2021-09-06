Роспотребнадзор в школах запретит макароны и колбасу

Роспотребнадзор намерен запретить кормить детей в школьных столовых "вредными" блюдами. В перечень таковых включены макароны с фаршем и яйцами, блинчики с мясом и творогом, а также копчёная колбаса.

"Запрещено использовать в школьном питании макароны по-флотски с мясным фаршем, с яйцом, яичницу-глазунью, сырокопчёные колбасы. А также студни, заливные блюда, форшмак из сельди, окрошку и холодные супы", — опубликовало список нежелательных блюд в Instargam-аккаунте управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Наряду с этим санитарные врачи намерены исключить из рациона школьников такие "недетские" лакомства, как сало, паштеты, грибы, жареные во фритюре продукты и маргарин. Под запрет также попали мясо диких животных, яйца уток, кондитерские изделия с кремом, арахис, карамель, газировка, энергетики, кофе, квас и кумыс. Закрывают список вредных продуктов уксус, горчица, острые соусы и перец, хрен, майонез, кетчупы и маринады.

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