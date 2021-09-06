Депутат Онищенко заявил, что власти работают над цифровыми учебниками для школ

Геннадий Онищенко, зампредседателя комитета Государственной Думы России по образованию и науке, рассказал о замене бумажных книг на цифровые учебники. По словам депутата, власти уже работают над этим изменением в школах.

Политик заявил, что выбора в этом вопросе нет, необходимо переходить на электронные носители. По словам Геннадия Онищенко, сейчас специалисты оцифровывают материалы. Вместе с этим, депутат рассказал о трудностях внедрения цифровых учебников:

необходимость предоставить технику каждому учащемуся, поскольку не у всех семей есть финансы для покупки компьютера;

отсутствие Интернета в некоторых регионах страны.

Также Геннадий Онищенко отметил, что техника с книгами должна проверяться по медицинским нормам. Зрение детей не должно пострадать.

"У нас очень жёсткие требования к школьным учебникам, с точки зрения формата, качества бумаги, чтобы была белая, а что касается планшетов, компьютеров — об этом никто не заикается", — объяснил политик, слова которого цитируют журналисты URA.RU.

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