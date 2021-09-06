EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РПЦ: беспорядки в Черногории организованы президентом Джукановичем
Через "рупор" СМИ: Киев не говорит официально о встрече Зеленского и Путина
В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 баллов
Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн тонн в год
Сын Каддафи недавно вышел из тюрьмы и сразу полетел в Турцию
В России примут новую схему лечения коронавируса
СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке
Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане
Критик Путина посоветовал Украине готовиться к жизни без транзита газа

Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак

Общество

Ксения Собчак подверглась яростным двусторонним нападкам со стороны журналиста Владимира Соловьёва и официального представителя МИД Марии Захаровой. Негодование единомышленников вызвали высказывания звезды о выводе советских войск из Афганистана.

Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак

В своей авторской программе "Осторожно, новости" Ксения Собчак сравнила вывод советских и американских войск из Афганистана. Она провела между двумя этими событиями историческую параллель.

Владимира Соловьева возмутила подобная аналогия. Он обвинил Собчак в том, что та не увидела очевидную разницу. Журналист подчеркнул, что советское военное руководство покидало воюющую страну днём с гордо поднятой головой, тогда как американские военные трусливо бежали ночью.

Недовольство Соловьёва вызвало также то, что Собчак отметила, что СССР "надломили хребет" чернобыльская катастрофа и Афганская война.

Владимир Рудольфович сказал, что СССР развалил Борис Ельцин и её отец — Анатолий Собчак.

К негодованию присоединилась и Мария Захарова. Она объяснила разницу между стратегиями СССР и США в Афганистане.

"1. СССР построил в Афганистане порядка 150 крупных инфраструктурных проектов. От школ до заводов. США не построили ничего.

2. Против СССР на территории Афганистана воевали американские деньги. Огромные ресурсы вливались в экстремистское противостояние Союзу. Почитайте откровения американских политиков, включая Хиллари Клинтон. Это и стало началом формирования международного террористического интернационала. Бен Ладена вскормили Штаты именно в те времена. И он ответил им так, как они его научили.

Не понимать разницы специалисту невозможно. Значит, не специалист", — объяснила неправоту Собчак Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Школьник поправил Путина, Мужское государство сдулось по звонку, шутки навылет. ОСТОРОЖНО: НОВОСТИ!
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 баллов
Лукашенко рассчитывает нарастить добычу нефти в Белоруссии до 3,5 млн тонн в год
Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак
Сын Каддафи недавно вышел из тюрьмы и сразу полетел в Турцию
В России примут новую схему лечения коронавируса
СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке
Талибы* заявили об окончании войны в Афганистане
Критик Путина посоветовал Украине готовиться к жизни без транзита газа
Ксения Бородина назвала Ольгу Бузову "безвкусицей"
"Нагрел" на 30 миллионов: в Москве задержали организатора финансовой пирамиды
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников