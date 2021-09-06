Соловьёв и Захарова вдвоём атаковали Ксению Собчак

Ксения Собчак подверглась яростным двусторонним нападкам со стороны журналиста Владимира Соловьёва и официального представителя МИД Марии Захаровой. Негодование единомышленников вызвали высказывания звезды о выводе советских войск из Афганистана.

В своей авторской программе "Осторожно, новости" Ксения Собчак сравнила вывод советских и американских войск из Афганистана. Она провела между двумя этими событиями историческую параллель.

Владимира Соловьева возмутила подобная аналогия. Он обвинил Собчак в том, что та не увидела очевидную разницу. Журналист подчеркнул, что советское военное руководство покидало воюющую страну днём с гордо поднятой головой, тогда как американские военные трусливо бежали ночью.

Недовольство Соловьёва вызвало также то, что Собчак отметила, что СССР "надломили хребет" чернобыльская катастрофа и Афганская война.

Владимир Рудольфович сказал, что СССР развалил Борис Ельцин и её отец — Анатолий Собчак.

К негодованию присоединилась и Мария Захарова. Она объяснила разницу между стратегиями СССР и США в Афганистане.

"1. СССР построил в Афганистане порядка 150 крупных инфраструктурных проектов. От школ до заводов. США не построили ничего. 2. Против СССР на территории Афганистана воевали американские деньги. Огромные ресурсы вливались в экстремистское противостояние Союзу. Почитайте откровения американских политиков, включая Хиллари Клинтон. Это и стало началом формирования международного террористического интернационала. Бен Ладена вскормили Штаты именно в те времена. И он ответил им так, как они его научили.

Не понимать разницы специалисту невозможно. Значит, не специалист", — объяснила неправоту Собчак Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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