"Нагрел" на 30 миллионов: в Москве задержали организатора финансовой пирамиды

"Предприимчивые" бизнесмены предлагали россиянам вложить свои деньги и получить высокие проценты. Работало агентство по схеме договора займа с физическим лицом. Рекламу размещали в социальных сетях. Доверчивые россияне отдали компании больше 30 миллионов рублей. Ожидаемо, что никто из них не получил выплаты по обещанным процентам и не вернул свои "кровные".

Против руководителя группы возбудили уголовное дело и заключили его под стражу, передаёт ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России.

Ранее задержали и поместили в СИЗО руководителя финансовой пирамиды Finiko. В организации обещали высокие проценты от вкладов в криптовалюту. Сотни заявлений с обвинениями в мошенничестве обрушились на полицию. В социальных сетях появились ролики о том, где люди рассказывают, как продали последнее жильё и "инвестировали" деньги. Кирилла Доронина обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Нашлись и те, кто заступился за задержанного и подписал петицию об освобождении Доронина из-под стражи.

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