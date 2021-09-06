Пропавший в Каспийском море катер с семьёй "прибило" к берегу в Дагестане

На борту катера"Корвет-750-А", пропавшего в Каспийском море, находились четверо взрослых и трое детей. Самому маленькому пассажиру восемь месяцев.

Его нашли пограничники у берегов острова Тюлений в Дагестане. По сообщению астраханского ГУ МЧС, все члены "экипажа" здоровы и в помощи медиков не нуждаются.

Катер начали активно искать, когда за помощью обратились родственники семьи, которая находилась на борту "Корвета-750-А". По их словам, связь с родными они потеряли 3 сентября. На поиски катера вышли спасатели на двух суднах. В следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку, чтобы выяснить, почему на частном судне не оказалось связи.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что потерпевший катастрофу вертолёт МИ-8 с туристами из Санкт-Петербурга наполовину подняли со дна Курильского озера. Часть машины остаётся под поверхностью воды. Вертолёт затонул 12 августа. На борту было 13 пассажиров, восемь из них погибли.

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