Любителям заглядывать в чужие окна грозят штраф и "уголовка"

Всё, что находится за окном, расценивается законом как "частная жизнь", а подглядывание — вторжение в неё. В силу этого любителям наблюдать за другими может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей и даже уголовный срок — до двух лет лишения свободы.

"Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия", — рассказал РИА Новости ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

По словам юриста, неважно, что рассматривают в чужом жилье. Ситуации необязательно должны быть "пикантными". Например, даже если "приглянулся" интерьер — это всё равно нарушение закона. В таких случаях жители могут фиксировать любопытных на камеру, чтобы доказать факт намеренного наблюдения. Либо, если фото "утекли" в Сеть, можно будет найти распространителя частной информации и привлечь его к ответственности.

Однако не стоит путать эту статью с "преследованием". Иск можно подать по статье 119 УК лишь в том случае, если имели место угрозы убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью.

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