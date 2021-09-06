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Любителям заглядывать в чужие окна грозят штраф и "уголовка"

Общество

Всё, что находится за окном, расценивается законом как "частная жизнь", а подглядывание — вторжение в неё. В силу этого любителям наблюдать за другими может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей и даже уголовный срок — до двух лет лишения свободы.

Любителям заглядывать в чужие окна грозят штраф и "уголовка"

"Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия", — рассказал РИА Новости ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

По словам юриста, неважно, что рассматривают в чужом жилье. Ситуации необязательно должны быть "пикантными". Например, даже если "приглянулся" интерьер — это всё равно нарушение закона. В таких случаях жители могут фиксировать любопытных на камеру, чтобы доказать факт намеренного наблюдения. Либо, если фото "утекли" в Сеть, можно будет найти распространителя частной информации и привлечь его к ответственности.

Однако не стоит путать эту статью с "преследованием". Иск можно подать по статье 119 УК лишь в том случае, если имели место угрозы убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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