Яичко непростое: российские куры начнут нести "вакцинные" яйца

Российские учёные вывели породу кур, которая будет нести яйца, подходящие для производства вакцин против двух штаммов гриппа. Также благодаря "несушкам" можно будет изготавливать лекарства для скота.

Особенность яиц новой породы кур "Русская белоснежная" в том, что в Clean Eggs много белка и нет иммунитета. Вирус вкалывают во внутрь яйца и дают размножится. Время, которое необходимо для "укрепления" вируса, зависит от штамма. После жидкость забирают на дальнейшее исследование.

"Мы отбирали кур по признаку отсутствия антител против разных вирусов и не вакцинировали их от ряда болезней для достижения той же цели, — цитируют руководителя отдела птицеводства, главного научного сотрудника ВНИИГРЖ Ольгу Станишевскую "Известия".

Ещё одной особенностью стало то, что несушки не боятся холода, что может стать большим плюсом для производства, например, в сибирских регионах.

Финальные клинические испытания Clean Eggs планируют осенью.

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