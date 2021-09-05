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Российским автомобилистам грозит новый штраф

Общество

В России владельцев автомобилей могут оштрафовать на 500 рублей, если они установят дополнительные динамики и сабвуферы без разрешения ГИБДД.

Данное требование соответствует части 1 статьи 12.5 КоАП "Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена".

В МВД сообщили, что установка любого оборудования, не предусмотренного производителем автомобиля, является нарушением закона. Таким образом, за дополнительные динамики и сабвуферы, которые любят устанавливать многие автомобилисты, им может грозить штраф в размере 500 рублей.

Согласно пункту 7.18 приложения к правилам дорожного движения, внесение изменений в акустическую систему автомобилей нужно согласовывать с ГИБДД.

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