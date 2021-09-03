YouTube заблокировал казахского националиста Ахметова за угрозы русским

Видеохостинг YouTube заблокировал канал жителя Казахстана Куата Ахметова, который проводил в республике так называемые "языковые рейды". "Блокировка произведена за многочисленные нарушения правил Интернет-площадки в виде оскорблений, издевательств и угроз", - говорится в комментарии видеохостинга.

Куат Ахметов опубликовал на своем YouTube-канале серию видеозаписей с конфликтами, возникающими у него или других людей, с сотрудниками магазинов и кафе из-за того, что они не обслужили их на казахском языке.

В описаниях к видео в отношении этих лиц Ахметов использовал термины "гастарбайтеры", "фашисты" и тому подобные.

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил автора канала и попросил правоохранителей дать ей оценку. МВД Казахстана приступило к проверке видеозаписей, а в генпрокуратуре республики расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни. В свою очередь российское МВД запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

При этом знакомые экс-блогера в соцсетях сообщили, что он покинул Казахстан и находится в Грузии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.