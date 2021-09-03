Повар Рягузов рассказал необычный рецепт яблочного пирога

Шеф-повар Александр Рягузов поделился фирменным рецептом пирога, в состав которого входит яблоко. По заверению специалиста, блюдо придётся по вкусу всем без исключения.

Рягузов подчёркивает: один из секретов пирога в том, что в его состав входит не совсем обычный ингредиент — плавленый сырок.

— Охлаждённые яйца с сахаром взбивать миксером до увеличения массы в 4-5 раз, — приводит слова шеф-повара Москва 24. — Плавленый сырок натереть на тёрке. Яблоки очистить, удалить сердцевину и не крупно нарезать. В яично-сахарную смесь добавить просеянную с разрыхлителем муку, перемешать. Затем добавить в тесто натертый плавленый сырок и яблоки. Пергамент в форме смазать растительным маслом, вылить тесто. Выпекать в духовке при 180 градусах 35-40 минут.

Готовность блюда проверяется деревянной шпажкой. После духовки выпечку немного остудить прямо в форме. Затем пирог можно достать и дать ему полностью остыть. Перед подачей на стол блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

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