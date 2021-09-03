Названа дата внедрения биометрии в общественном транспорте России

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что к 2024 году в общественном транспорте будет внедрена биометрия.

По словам Савельева, к 2024 году россияне смогут пользоваться всеми видами общественного транспорта по биометрии.

"По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", — сказал министр транспорта.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске Единой биометрической системы в нескольких аэропортах. В настоящее время идёт проработка данного пилотного проекта, который предполагает установку в воздушных гаванях страны необходимого оборудования, датчиков и считывателей.

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