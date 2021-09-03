По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, COVID-19 относится ко второй группе патогенности. В эту же группу специалисты относят уже известные человечеству заболевания.
"Это чума, сибирская язва", — передаёт слова Голиковой URA. RU
Ранее вице-премьер озвучила, что уже к концу 2021 года в России появятся экспресс-тесты на коронавирус и грипп. На диагностику заболевания будет уходить около часа. Такие тесты планируют использовать на границах и в пропускных пунктах. Будут ли они в свободном доступе, Голикова не уточнила.
Также, по словам председателя правительства, коллективный иммунитет может появиться уже осенью, но это всецело зависит от жителей страны. Его возможно достичь в том случае, если поставят вакцину или переболеют 80% жителей страны, передают "Известия".
По информации Голиковой, сейчас привились почти 50 миллионов человек.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о росте числа заболевших в регионах страны.
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