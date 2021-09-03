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Программист из списка Forbes перевёл "путинские" выплаты ОВД-Инфо

Общество

Программист с ДЦП Иван Бакаидов, которого Forbes включил в топ-30 перспективных россиян младше 30 лет, перевёл "путинскую" выплату в 10 тысяч рублей правозащитной организации "ОВД-Инфо".

Программист из списка Forbes перевёл "путинские" выплаты ОВД-Инфо

Иван Бакаидов в Twitter прикрепил два скрина. На одном было изображено зачисление социальной выплаты, на другом — перевод такой же суммы в негосударственный медиапроект "ОВД-Инфо". Также программист написал нецензурные слова, которые можно трактовать как возмущение.

Большая часть пользователей социальной сети поддержала решение Ивана Бакаидова:

"От хорошего человека ожидаешь хороших поступков. Жму руку, Иван!" — отозвался @boroda_atata.

"Всё правильно сделал", — отреагировал @kamikadzer007.

"Красава!" — написала @menyanedostat.

Сотрудники "ОВД-Инфо" утверждают, что:

  • фиксируют политические преследования и дают бесплатные юридические консультации по телефону;
  • используют медиаресурсы, чтобы распространять информацию о репрессиях;
  • собирают документы и проводят исследования.

Кроме того, организация подчёркивает, что защищает любых граждан вне зависимости от их или своих политических убеждений.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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