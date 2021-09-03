Программист с ДЦП Иван Бакаидов, которого Forbes включил в топ-30 перспективных россиян младше 30 лет, перевёл "путинскую" выплату в 10 тысяч рублей правозащитной организации "ОВД-Инфо".
Иван Бакаидов в Twitter прикрепил два скрина. На одном было изображено зачисление социальной выплаты, на другом — перевод такой же суммы в негосударственный медиапроект "ОВД-Инфо". Также программист написал нецензурные слова, которые можно трактовать как возмущение.
Большая часть пользователей социальной сети поддержала решение Ивана Бакаидова:
"От хорошего человека ожидаешь хороших поступков. Жму руку, Иван!" — отозвался @boroda_atata.
"Всё правильно сделал", — отреагировал @kamikadzer007.
"Красава!" — написала @menyanedostat.
Сотрудники "ОВД-Инфо" утверждают, что:
Кроме того, организация подчёркивает, что защищает любых граждан вне зависимости от их или своих политических убеждений.
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