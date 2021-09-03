Президент России обещал выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей независимо от их дохода и статуса. Россияне уже получают материальную помощь.
Второго сентября в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что люди пенсионного возраста уже начали получать единовременные выплаты от президента. В общей сложности по 10 000 рублей должны получить 43 млн граждан пенсионного возраста.
Для того чтобы российский пенсионер получил полагающиеся 10 тысяч рублей, не нужно прилагать никаких дополнительных усилий: деньги придут автоматически. Их нельзя будет взыскать по решению суда или иным исполнительным документам.
Решение предоставить государственную поддержку российским пенсионерам было принято ввиду "ковидных" ограничений и значительного роста инфляции в стране.
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