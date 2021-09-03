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За уголовное преследование по "оправданию терроризма" пенсионерка получит деньги

Общество

Уголовное дело против пенсионерки из Челябинска закончилось возмещением морального вреда. Галину Горину обвиняли в "оправдании терроризма". Женщина добилась выплаты от государства моральной компенсации в 60 тысяч рублей. 

За уголовное преследование по "оправданию терроризма" пенсионерка получит деньги

В 2019 году пенсионерка сделала репост записи о взрыве в архангельском управлении ФСБ на свой странице «ВКонтакте». Но сама пост никак не прокомментировала. Уголовное дело прекратили, однако, пенсионерка решила взыскать с государства деньги за моральный ущерб и на реабилитацию. 

Галина Горина подала иск на сумму 200 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил требование частично.  

Как подсказывают товарищи, это единственное известное в стране прекращённое уголовное дело об оправдании терроризма по следам взрыва в Архангельске, - на своей странице в соцсетях написал адвокат Гориной, передаёт URA.RU. 

Трагедия произошла в Архангельске в 2018 году. Михаил Жлобицкий взорвал себя на входе в здание ФСБ. Сам он получил ранения несовместимые с жизнью, ещё четыре человека получили повреждения разной степени. 

 

 

 

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