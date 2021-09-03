"Я забрал сестру": Хабиб раскритиковал зарплату учителей

По словам Хабиба Нурмагомедова, он вынужден был "забрать" из школы свою сестру. Она работала за 11 тысяч рублей. Преподавала иностранный язык.

"Я забрал её, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тысяч рублей в месяц, когда у неё трое детей", — цитирует спортсмена "Газета. ru".

Хабиб отметил, что не понимает, почему учителя зарабатывают так мало. В "богатом крае" люди живут у черты бедности.

"Так не должно быть", — считает чемпион.

Ранее Хабиб высказался о планах на ближайшие пять лет. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC ответил, что хочет оставаться полезным своей стране, и в этот срок он бы хотел создать пять тысяч новых рабочих мест.

Хабиб покинул ринг в октябре прошлого года в статусе чемпиона. Он одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи.

В июле этого года Хабиб возглавил рейтинг успешных звёзд по версии Forbes.

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