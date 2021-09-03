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"Я забрал сестру": Хабиб раскритиковал зарплату учителей

Общество

По словам Хабиба Нурмагомедова, он вынужден был "забрать" из школы свою сестру. Она работала за 11 тысяч рублей. Преподавала иностранный язык.

"Я забрал сестру": Хабиб раскритиковал зарплату учителей

"Я забрал её, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тысяч рублей в месяц, когда у неё трое детей", — цитирует спортсмена "Газета. ru".

Хабиб отметил, что не понимает, почему учителя зарабатывают так мало. В "богатом крае" люди живут у черты бедности.

"Так не должно быть", — считает чемпион.

Ранее Хабиб высказался о планах на ближайшие пять лет. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC ответил, что хочет оставаться полезным своей стране, и в этот срок он бы хотел создать пять тысяч новых рабочих мест.

Хабиб покинул ринг в октябре прошлого года в статусе чемпиона. Он одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи.

В июле этого года Хабиб возглавил рейтинг успешных звёзд по версии Forbes.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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