Участникам "экстремистских организаций" хотят запретить открывать СМИ

В Госдуме хотят расширить перечень запретов на учреждение СМИ. Туда предлагают включить причастных к экстремизму. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его словам, перечень "необходимо расширить".

Сейчас закон не запрещает людям "замеченным в таких кругах" быть учредителем СМИ. Из-за этого они могут открывать информплощадки и нести через них свои "деструктивные" позиции.

Если запрет одобрят, то получить лицензию средства массовой информации такие граждане не смогут, передаёт RT.

Сейчас открывать СМИ нельзя судимым и отбывающим наказание, в том числе и по статье "экстремизм", тем, кто совершил преступления с использованием сети "Интернет" и средств массовой информации, несовершеннолетним и недееспособным.

Ранее Фёдоров обращался в Госдуму с предложением запретить СМИ публиковать рекламу "экстремистского" характера, а также запретить причастных к экстремизму заниматься организацией массовых мероприятий.

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