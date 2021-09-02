Климатологи: к концу 2021 года частота стихийных бедствий увеличится вдвое

Через 20-30 лет число стихийных бедствий на планете увеличится в среднем в два раза: на смену аномальной жаре и засухе придут наводнения. Об этом заявил в интервью с корреспондентом URA. RU заместитель директора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов.

Он напомнил, что последние 20 лет только в России вдвое увеличилось число опасных природных явлений. Семенов уверен, что в ближайшие несколько десятилетий число природных катаклизмов будет увеличиваться.

С ним согласен директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Он уверен в том, что "глобальное потепление приведёт к увеличению числа опасных метеорологических явлений.

По прогнозам климатолога, к завершению 21 века "волны жары станут чаще накрывать Землю"

"Если раньше такие явления происходили один раз в 10 лет, то со временем это будет происходить в восемь раз чаще: сгорит тундра, будут частично затоплены или сгорят от зноя некоторые регионы. Итогом станет массовая миграция людей", — уточнил Кокорин.

Согласно данным отчета Всемирной метеорологической организации, глобальное изменение климата привело к увеличению стихийных бедствий на планете не менее чем в пять раз.

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