Вакцинация сотрудников ГБУ "Ритуал" приблизилась к 100%

Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 90% сотрудников ГБУ "Ритуал", а в контактных зонах этот показатель достигает 100%. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Работники ответственно подошли к вакцинации, понимая важность обеспечения безопасности при общении с клиентами, особенно с пожилыми людьми в контактной зоне", — подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что часть персонала получила отвод от вакцинации по медицинским показателям. Всего же ее прошли более 3100 работников из более 3400.

"Все сотрудники ГБУ "Ритуал" используют индивидуальные средства защиты. На кладбищах и в крематориях ведется санитарная обработка, в контактных зонах установлены аппараты с дезинфицирующими средствами для посетителей", — добавили в пресс-службе.