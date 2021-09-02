В "Сбербанке" действует "библиотека голосов" телефонных злоумышленников

Во время Восточного экономического форума заместитель председателя правления российской компании "Сбербанк" Станислав Кузнецов заявил, что у них работает "библиотека голосов" мошенников, которые обманывают клиентов по телефону.

По данным Станислава Кузнецова, которые приводят журналисты РИА-новости, "библиотека голосов" состоит из голосов преступников, которые представляются по телефону правоохранителями или сотрудниками банка, чтобы обмануть людей. Если они рассказывают об этом "Сбербанку", злоумышленникам перезванивают. После этого роботы сверяют голос с базой данных и блокируют операцию.

Кроме того, если преступник — пользователь "Сбербанка", сотрудники легко могут помочь полиции установить личность мошенника. Также в пресс-службе сотрудникам РБК сообщили:

"Распознаёт роботизированный голос, дипфейков пока не видели".

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