Эксперт рассказала, что в борьбе с шумными соседями поможет пирог

Распространённая проблема — шумные соседи. Людям мешают громкие праздники и бесконечные ремонты. Врач и юрист рассказали, как спасти свой покой с минимальным вредом для нервной системы.

Психолог-психотерапевт Олеся Маряева предложила начать с дружеского жеста. Возможно, соседи даже не догадывались, что они создают кому-то дискомфорт. В случае с громкими стульями, можно купить наклейки на ножки. Кроме того, всё можно решить с помощью беседы и домашней выпечки.

"Так устроен человек — многим безразлично, что испытывают посторонние. А вот тех, с кем иногда перекидываешься парой вежливых фраз или обмениваешься печеньем на праздники, уже не назовешь незнакомцами", — объяснила специалист.

По мнению психолога, если соседи не идут на контакт, лучше переехать, чем терпеть. Любые неудобства из-за нового места не сравнятся с последствиями от плохого сна и пострадавшей нервной системой.

Однако юрист Евгения Квартальнова убеждена, что не надо покидать жилище, следует сражаться за него с помощью закона. В беседе с журналистами "Москвы 24" эксперт рекомендовала звонить в полицию, а также отправить в ТСЖ коллективную жалобу.

Если полиция игнорирует проблему, необходимо обратиться в прокуратуру.

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