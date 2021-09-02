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В России могут понизить пенсионный возраст

Общество

Дать жителям России право самим выбирать, в каком возрасте им выходить на заслуженный отдых, предложил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В России могут понизить пенсионный возраст

"Мы предлагаем 55 лет сделать минимальным возрастом выхода на пенсию. Но её размер будет зависеть от трудового стажа и доходов гражданина. То есть налицо выбор: выйти раньше и получать маленькую пенсию или выходить, когда её уровень будет удовлетворять ожиданиям", — пояснил Титов суть предложенной инициативы.

Также уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что России следует уйти от практики, при которой работающие граждане оплачивают пенсию по старости тем, кто не накопил достаточного стажа для назначения им страхового обеспечения, сообщает PensNews. ru.

Титов считает, что в стране наряду с Пенсионным фондом необходимо создать ещё один — так называемый Фонд старших поколений. Именно эта структура, по словам бизнес-омбудсмена, сможет "взять таких граждан на своё обеспечение".

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Почему россияне “проглотили” Пенсионную реформу?
Автор: Редакция Правда.Ру, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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