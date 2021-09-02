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"Никакая это не наглость": в Кремле заступились за поправившего Путина школьника

Общество

В Кремле не согласились с директором школы, которая сочла наглостью поведение своего ученика, поправившего Владимира Путина в вопросе о Северной войне на состоявшемся 1 сентября онлайн-уроке. Об этом  сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакая это не наглость": в Кремле заступились за поправившего Путина школьника

"Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что всё-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы", - цитирует ТАСС заявление Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что президент сам назвал онлайн-урок диалогом. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова,  Владимир Путин, несмотря на «феноменальные знания» по истории, всегда готов выслушать корректировки по этому вопросу в том числе от ребёнка.

Пресс-секретарь выразил убеждение, что для школьника не будет негативных последствий в связи с произошедшим.

"Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого ребёнка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", - подчеркнул Песков.

Напомним, 1 сентября во время проведённого во Владивостоке онлайн-урока Владимир Путин, рассказывая о войне Петра I со шведами, назвал её Семилетней. Ученик воркутинской школы Никанор Толстых поправил президента, уточнив, что это была Северная война, которая длилась 21 год.

Позже директор школы, где учится мальчик, объяснила его поведение, наглостью, свойственной молодым людям.

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