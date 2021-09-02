Фальков: тотальная дистанционка невозможна в вузах

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, введение полного дистанционного образования в вузах невозможно.

В рамках Восточного экономического форума министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что перевод студентов высших учебных заведений на полное онлайн-обучение не представляется возможным. По мнению министра, такое решение негативно скажется на качестве образования, пишет РИА Новости.

"Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведёт к существенному ухудшению качества образования", — заметил Фальков.

Кроме того, глава ведомства отметил, что российская система образования выстояла перед вызовами пандемии COVID-19.

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