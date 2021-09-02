Мутко обрушился с критикой на российские города

Виталий Мутко нелестно высказался о общественных пространствах российских городов. По мнению главы госкомпании "Дом.РФ", большая часть не соответствует индексу качества. Мутко отметил, что всего насчитывается 36 параметров "удобства" городов.

Например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств, — перечислил Мутко предаёт "РЕН ТВ".

По его словам, 70% городов не соответствуют требованиям. Что с этим делать — не уточнил.

Ранее глава "Дом.РФ" озвучил, что большая часть россиян хотела бы жить в "своих" домах. Мутко озвучил результаты опроса: в частные владения хотели бы переехать 40 миллионов человек. В том числе потому, что дома по ИЖС сдаются гораздо быстрее многоэтажек.

А также заявил, что в росте цен на жильё "виновата" льготная ипотека. По мнению Мутко, от программы "в плюсе" застройщики и банковская система.

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