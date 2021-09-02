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Мутко обрушился с критикой на российские города

Общество

Виталий Мутко нелестно высказался о общественных пространствах российских городов. По мнению главы госкомпании "Дом.РФ", большая часть не соответствует индексу качества. Мутко отметил, что всего насчитывается 36 параметров "удобства" городов.

Мутко обрушился с критикой на российские города

Например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств, — перечислил Мутко предаёт "РЕН ТВ".

По его словам, 70% городов не соответствуют требованиям. Что с этим делать — не уточнил.

Ранее глава "Дом.РФ" озвучил, что большая часть россиян хотела бы жить в "своих" домах. Мутко озвучил результаты опроса: в частные владения хотели бы переехать 40 миллионов человек. В том числе потому, что дома по ИЖС сдаются гораздо быстрее многоэтажек.

А также заявил, что в росте цен на жильё "виновата" льготная ипотека. По мнению Мутко, от программы "в плюсе" застройщики и банковская система.

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