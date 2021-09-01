Специалист прокомментировал нелепые инициативы российских чиновников

Финансовый эксперт Владимир Нечитайло оценил показатель влияния министерских решений на жизнь граждан, "человеко-часы-радости" и другие инициативы российских чиновников.

По словам Владимира Нечитайло, вместо создания подобных новшеств политикам следовало бы на самом деле улучшать жизнь россиян. Например, властям Дальнего Востока можно поработать над такими проблемами, как плохая мобильная связь и снабжение газом.

"Если будут отремонтированы разбитые дороги — сколько времени будут "радоваться" жители Приморья? Час, день, или месяц? Сколько будет длиться радость по поводу нового детского сада?" — уточнял Владимир Нечитайло в беседе со "Свободной прессой".

Он также вспомнил о другой нелепой, по его мнению, инициативе — предложении спикера СФ Валентины Матвиенко внедрить "министерство одиночества" и "министерство счастья". Через эти структуры политик хотела бороться с одиночеством стариков. Вместо этого эксперт предложил повысить пенсии и сформировать инфраструктуру в деревнях, чтобы люди там жили и радовались, а не мчались в города в поисках лучшей жизни.

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