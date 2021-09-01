Потапенко объяснил, как спасти граждан, которые не получат пенсию

В российском Пенсионном фонде заявили, что у самозанятых не будет страховой пенсии. Общественный уполномоченный по самозанятым и микробизнесу Дмитрий Потапенко рассказал, как изменить ситуацию.

По словам эксперта, самозанятые и малые бизнесмены получат социальные пенсии, но её не хватит на нужды. Сейчас людям, которых нельзя отнести к предпринимателям и физическим лицам, не доступны меры государственной поддержки. Специалист заявил, что самозанятые поражены в правах.

"Но по моему мнению, самозанятые — это не про выплаты, это про создание социальной инфраструктуры. И деньги, выплачиваемые ими, должны идти в пенсионные накопления и на другие социальные блага", — подчеркнул Дмитрий Потапенко.

Также в беседе с журналистами Общественной Службы Новостей эксперт добавил, что Пенсионный фонд в нашей стране устарел, его надо реформировать.

К самозанятым специалист отнёс группы людей, которые трудятся в следующих сферах:

такси;

сфера услуг;

индустрия красоты;

другая подобная деятельность.

Даже крупнейшие компании просят людей оформлять самозанятость, чтобы платить меньше налогов.

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