Директор школы пристыдила ученика, который исправил ошибку Путина

Сегодня во Владивостоке российский лидер Владимир Путин встретился с учащимися, чтобы поздравить их с Днём знаний. В своей речи президент упомянул Северную войну и случайно назвал её Семилетней, на что указал один из школьников.

Мальчик из воркутинской школы номер 35 Никанор Толстых объяснил, что верное название войны Петра Великого со шведами — Северная война, а также напомнил, что она шла 21 год.

Владимир Путин поблагодарил школьника, однако его директор Юлия Рябцева не оценила смелость и знания мальчика. Женщина сказала, что он не смог промолчать из-за наглости, которая есть у молодых людей.

"Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — поделилась своим мнением Юлия Рябцева.

На этой встрече со школьниками президент заявлял, что молодёжь — двигатель проектов развития в России. Среди них он отметил:

Восточный полигоном железных дорог;

Крымский мост;

новый ракетный комплекс, аналогов которого пока нет.

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