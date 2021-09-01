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Директор школы пристыдила ученика, который исправил ошибку Путина

Общество

Сегодня во Владивостоке российский лидер Владимир Путин встретился с учащимися, чтобы поздравить их с Днём знаний. В своей речи президент упомянул Северную войну и случайно назвал её Семилетней, на что указал один из школьников.

Директор школы пристыдила ученика, который исправил ошибку Путина

Мальчик из воркутинской школы номер 35 Никанор Толстых объяснил, что верное название войны Петра Великого со шведами — Северная война, а также напомнил, что она шла 21 год.

Владимир Путин поблагодарил школьника, однако его директор Юлия Рябцева не оценила смелость и знания мальчика. Женщина сказала, что он не смог промолчать из-за наглости, которая есть у молодых людей.

"Мальчик у нас, конечно, звёздный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — поделилась своим мнением Юлия Рябцева.

На этой встрече со школьниками президент заявлял, что молодёжь — двигатель проектов развития в России. Среди них он отметил:

  • Восточный полигоном железных дорог;
  • Крымский мост;
  • новый ракетный комплекс, аналогов которого пока нет.

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Школьник поправил Путина в вопросе про Северную войну во время открытого урока
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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