Школьник поправил президента РФ Владимира Путина, рассказывавшего о Северной войне на встрече с учащимися во Владивостоке.
В ходе встречи, трансляцию которой ведёт "Россия 24", Владимир Путин назвал Семилетней войну, которую вёл Пётр I со Швецией.
"Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Ну чего он со шведами там семь лет воевал. И вообще — битва под Полтавой. Представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой", — сказал президент.
После этого один из присутствовавших на встрече учащихся попросил слова.
"Не сочтите за… В общем — это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — уточнил школьник.
Он добавил, что война продолжалась с 1700 по 1721 год, то есть 21 год.
"Да, это Северная война, конечно. Спасибо за поправочку!", — ответил Путин.
В День знаний во Владивостоке президент РФ провёл встречу с учащимися школ, гимназий и лицеев, ставшими победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Мероприятие состоялось во Всероссийском детском центре "Океан".
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