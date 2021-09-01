Школьник поправил Путина в вопросе о Северной войне

Школьник поправил президента РФ Владимира Путина, рассказывавшего о Северной войне на встрече с учащимися во Владивостоке.

В ходе встречи, трансляцию которой ведёт "Россия 24", Владимир Путин назвал Семилетней войну, которую вёл Пётр I со Швецией.

"Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Ну чего он со шведами там семь лет воевал. И вообще — битва под Полтавой. Представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой", — сказал президент.

После этого один из присутствовавших на встрече учащихся попросил слова.

"Не сочтите за… В общем — это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — уточнил школьник.

Он добавил, что война продолжалась с 1700 по 1721 год, то есть 21 год.

"Да, это Северная война, конечно. Спасибо за поправочку!", — ответил Путин.

В День знаний во Владивостоке президент РФ провёл встречу с учащимися школ, гимназий и лицеев, ставшими победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Мероприятие состоялось во Всероссийском детском центре "Океан".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.