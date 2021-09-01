Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве сделали бесплатными

В Москве ввели бесплатные пересадки на наземном общественном транспорте с 1 сентября. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 г., пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", — написал глава городской администрации.

По его словам, введение бесплатных пересадок позволит ежедневно экономить деньги почти 500 тысяч пассажиров.

"Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. рублей", — отметил Сергей Собянин.

Он предположил, что ввод бесплатных пересадок позволит привлечь на наземный общественный транспорт новых пассажиров, которые ранее в целях экономии выбирали более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут.

Мэр Москвы отметил, что наземный транспорт столицы готов справиться с увеличением пассажиропотока.

Как пояснил Сергей Собянин, тем, кто желает воспользоваться бесплатной пересадкой, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена. После этого возможность бесплатной пересадки должны подключить в течение 12 часов.