Программу розыгрышей призов среди привившихся от COVID-19 запустили в России с 1 сентября.
Правила участия в программе, которую власти страны анонсировали в августе 2021 года, определены правительственным постановлением. Осенью в рамках программы планируется провести два розыгрыша денежных призов. К участию в них допустят всех россиян старше 18 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство РФ.
Планируется, что победителями розыгрышей станет тысяча человек. Их выберет компьютер по уникальному номеру записи в Едином регистре вакцинированных. Каждый из победителей получит 100 тысяч рублей.
Деньги будут перечислять на банковские карты "МИР". О выигрыше россияне смогут узнать в личном кабинете на портале Госуслуг, если у них есть там подтверждённая учётная запись.
Для получения приза в личном кабинете нужно указать номер банковской карты.
Розыгрыши призов, оператором которых стал "Гознак", состоятся на сайте Бонусзаздоровье. рф. На этом же сайте будут публиковаться результаты.
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