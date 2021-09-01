В РФ запустили программу розыгрышей призов среди привившихся от "ковида"

Программу розыгрышей призов среди привившихся от COVID-19 запустили в России с 1 сентября.

Правила участия в программе, которую власти страны анонсировали в августе 2021 года, определены правительственным постановлением. Осенью в рамках программы планируется провести два розыгрыша денежных призов. К участию в них допустят всех россиян старше 18 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство РФ.

Планируется, что победителями розыгрышей станет тысяча человек. Их выберет компьютер по уникальному номеру записи в Едином регистре вакцинированных. Каждый из победителей получит 100 тысяч рублей.

Деньги будут перечислять на банковские карты "МИР". О выигрыше россияне смогут узнать в личном кабинете на портале Госуслуг, если у них есть там подтверждённая учётная запись.

Для получения приза в личном кабинете нужно указать номер банковской карты.

Розыгрыши призов, оператором которых стал "Гознак", состоятся на сайте Бонусзаздоровье. рф. На этом же сайте будут публиковаться результаты.