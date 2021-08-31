Проблема трудовых мигрантов в Российской Федерации существует и решать её надо с двух сторон — собственно мигрантов и государства.
Об этом в программе "Точка зрения" сказал социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", председатель Комиссии по вопросам миграции по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.
Мигрантов не любят везде в мире, и Россия не исключение, отметил эксперт, поэтому любой случай нарушения ими порядка получает широкую огласку в прессе и обществе, мигрантофобия особенно расцветает перед выборами — как сейчас.
На самом деле, по словам Юрия Московского, в РФ работают всего 1, 7 млн трудовых мигрантов, и они практически все находятся под контролем правоохранителей и миграционной службы. Проблема их неблагонадёжности, незаконопослушности раздута, так как они, с одной стороны, позволяют себе "выпячивать" своё присутствие в общественных местах, а с другой — государство не сильно помогает им адаптироваться.
К массовым дракам приводит такой фактор, как, например, не "поделили женщину", а не только передел сфер влияния. Трудовые мигранты часто не могут вылететь на Родину повидать семью — очень дорогие билеты, отметил эксперт.
Юрий Московский считает, что россияне справедливо хотят спокойной жизни рядом с мигрантами, поэтому наряду с главной функцией устрашения через неотвратимость наказания со стороны государства должна присутствовать функция воспитания и помощи мигрантам.
Например, нельзя высылать мигранта за два административных нарушения. И делать это надо по решению суда, а не ведомственной комиссии.
В программе также обсуждались вопросы:
Смотрите программу "Точка зрения" с Юрием Московским в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.
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