Эксперт: функция устрашения - главная в работе с мигрантами

Проблема трудовых мигрантов в Российской Федерации существует и решать её надо с двух сторон — собственно мигрантов и государства.

Функция устрашения - главная в работе с мигрантами

Об этом в программе "Точка зрения" сказал социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", председатель Комиссии по вопросам миграции по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Мигрантов не любят везде в мире, и Россия не исключение, отметил эксперт, поэтому любой случай нарушения ими порядка получает широкую огласку в прессе и обществе, мигрантофобия особенно расцветает перед выборами — как сейчас.

На самом деле, по словам Юрия Московского, в РФ работают всего 1, 7 млн трудовых мигрантов, и они практически все находятся под контролем правоохранителей и миграционной службы. Проблема их неблагонадёжности, незаконопослушности раздута, так как они, с одной стороны, позволяют себе "выпячивать" своё присутствие в общественных местах, а с другой — государство не сильно помогает им адаптироваться.

К массовым дракам приводит такой фактор, как, например, не "поделили женщину", а не только передел сфер влияния. Трудовые мигранты часто не могут вылететь на Родину повидать семью — очень дорогие билеты, отметил эксперт.

Юрий Московский считает, что россияне справедливо хотят спокойной жизни рядом с мигрантами, поэтому наряду с главной функцией устрашения через неотвратимость наказания со стороны государства должна присутствовать функция воспитания и помощи мигрантам.

Например, нельзя высылать мигранта за два административных нарушения. И делать это надо по решению суда, а не ведомственной комиссии.

В программе также обсуждались вопросы:

в каких регионах и отраслях в РФ особенно остро стоит проблема трудовой миграции,

мигрантов каких национальностей наибольшее количество в России,

работает ли с мигрантами их диаспора,

есть ли проблема китайской миграции,

надо ли сокращать трудовую миграцию,

нужны ли в Москве и области "мусульманские посёлки".

Смотрите программу "Точка зрения" с Юрием Московским в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.