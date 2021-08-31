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Эксперт: функция устрашения - главная в работе с мигрантами

Общество

Проблема трудовых мигрантов в Российской Федерации существует и решать её надо с двух сторон — собственно мигрантов и государства.

Функция устрашения - главная в работе с мигрантами

Об этом в программе "Точка зрения" сказал социолог, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство", председатель Комиссии по вопросам миграции по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Мигрантов не любят везде в мире, и Россия не исключение, отметил эксперт, поэтому любой случай нарушения ими порядка получает широкую огласку в прессе и обществе, мигрантофобия особенно расцветает перед выборами — как сейчас.

На самом деле, по словам Юрия Московского, в РФ работают всего 1, 7 млн трудовых мигрантов, и они практически все находятся под контролем правоохранителей и миграционной службы. Проблема их неблагонадёжности, незаконопослушности раздута, так как они, с одной стороны, позволяют себе "выпячивать" своё присутствие в общественных местах, а с другой — государство не сильно помогает им адаптироваться.

К массовым дракам приводит такой фактор, как, например, не "поделили женщину", а не только передел сфер влияния. Трудовые мигранты часто не могут вылететь на Родину повидать семью — очень дорогие билеты, отметил эксперт.

Юрий Московский считает, что россияне справедливо хотят спокойной жизни рядом с мигрантами, поэтому наряду с главной функцией устрашения через неотвратимость наказания со стороны государства должна присутствовать функция воспитания и помощи мигрантам.

Например, нельзя высылать мигранта за два административных нарушения. И делать это надо по решению суда, а не ведомственной комиссии.

В программе также обсуждались вопросы:

  • в каких регионах и отраслях в РФ особенно остро стоит проблема трудовой миграции,
  • мигрантов каких национальностей наибольшее количество в России,
  • работает ли с мигрантами их диаспора,
  • есть ли проблема китайской миграции,
  • надо ли сокращать трудовую миграцию,
  • нужны ли в Москве и области "мусульманские посёлки".

Смотрите программу "Точка зрения" с Юрием Московским в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Наталия Красовская
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