Правительство России запускает свой Telegram-канал

Сегодня Правительство России запустило свой официальный Telegram-канал. Согласно описанию, там собираются публиковать новости о работе кабинета министров, в том числе и о принятых решениях. Также на платформе будут размещать анонсы и итоги мероприятий на которых присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Здесь вы можете узнать всё о работе кабмина — быстро, просто, интересно", — говорится в описании канала.

Также на платформе собираются публиковать видео и фото.

Правда, задать вопрос или высказать своё мнение в комментариях не получится. Весь функционал общения с населением закрыт.

Впрочем, за последний год в мессенджер пришло немало государственных "служащих". Ранее анонсировали ТГ-канал "Госдума ТВ", там обещали показывать самые искромётные выступления парламентариев. Также о своём решение вести Telegram-канал сообщал и Вячеслав Володин. Как ответил сам Председатель Госдумы, чтобы: "выражать свою позицию по вопросам, которые волнуют окружающих, и "немного личного".

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