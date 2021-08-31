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Дресс-код не для всех: россияне переходят на повседневный стиль одежды

Общество

Всё больше россиян переходят на неформальный рабочий стиль одежды. По данным опроса HH. ru и Lamoda, четверть жителей страны предпочитает удобную одежду выглаженным рубашкам.

Дресс-код не для всех: россияне переходят на повседневный стиль одежды

По данным опроса, 13% дам с юбок-карандашей переходят на широкий крой. 12% мужчин предпочитают джинсы и костюмы цвета хаки.

К примеру, больше половины респондентов в Татарстане выбрали стиль Smart casual. По их мнению кэжуал выглядит нарядно, официально, но в тот же момент по-деловому.

Почти 40% новосибирцев склоняются к повседневному стилю в тёплое время года. Что же касается суровых сибирских зим, то тут "выбирать не приходится"

Самыми "деловыми" оказались тюменцы. Такой стиль выбрали 39% опрошенных.

Что же касается обуви, то здесь мужчины и женщины солидарны. Респонденты выбрали спокойные, повседневные цвета: беж, коричневый, чёрный, передаёт РИА Новости.

"Разбавить" гардероб опрошенные предпочли бы:

  • дамы — красными туфлями,
  • а мужчины — яркими рубашками (большая часть выбрала фиолетовый).

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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