Всё больше россиян переходят на неформальный рабочий стиль одежды. По данным опроса HH. ru и Lamoda, четверть жителей страны предпочитает удобную одежду выглаженным рубашкам.
По данным опроса, 13% дам с юбок-карандашей переходят на широкий крой. 12% мужчин предпочитают джинсы и костюмы цвета хаки.
К примеру, больше половины респондентов в Татарстане выбрали стиль Smart casual. По их мнению кэжуал выглядит нарядно, официально, но в тот же момент по-деловому.
Почти 40% новосибирцев склоняются к повседневному стилю в тёплое время года. Что же касается суровых сибирских зим, то тут "выбирать не приходится"
Самыми "деловыми" оказались тюменцы. Такой стиль выбрали 39% опрошенных.
Что же касается обуви, то здесь мужчины и женщины солидарны. Респонденты выбрали спокойные, повседневные цвета: беж, коричневый, чёрный, передаёт РИА Новости.
"Разбавить" гардероб опрошенные предпочли бы:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.