В Уфе два малыша едва не выпали из окна, их подхватил молодой человек

В Уфе трёхлетняя девочка и её 11-месячный брат играли возле окна. Прохожий подхватил детей, которые могли выпасть, и принёс их домой к маме. Она объяснила, почему не доглядела за ребятами.

По словам женщины, она спала после ночной смены вместе с детьми, но они проснулись раньше. Их подхватил проходящий мимо окна парень. Соседи тоже подтвердили, что видели, как дети опасно выглядывали на улицу, а молодой человек опустил девочку и мальчика на землю.

Женщина подчеркнула, что любит своих детей. Дочка раньше так не хулиганила. Это исключение чуть не стало трагедией не только для девочки, но и для её брата, который повторял за старшей сестрой. Мама детей поговорила со спасителем и поблагодарила его.

"Хочу сказать этим людям большое спасибо. Конечно, это моя вина, мой недосмотр. Ну, бывает такое. Это человеческий фактор", — сказала женщина журналистам.

Дети не пострадали, живут дома вместе с мамой.

Ранее в Китае отец оставил спящего сына в комнате, сам отошёл по делам. Двухлетний малыш выпрыгнул из окна на высоте 13 этажей, однако пролетел только один этаж. Там мальчик зацепился за проволоку. Мужчина, которому она принадлежала, схватил ребёнка, а жена вызвала службу спасения. Малыш остался живым.

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