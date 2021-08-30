В Санкт-Петербурге выпустили словарь "коронавирусной эпохи"

"Словарь русского языка коронавирусной эпохи" был выпущен Институтом лингвистических исследований Российской Академии наук.

В него вошли более 3500 слов широко используемых населением в эпоху пандемии. Составители дали лексическое описание тысяче наиболее значимым из них. Остальные слова написаны без интерпретации.

"Языковая ситуация, вызванная пандемией, — редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и позволяют запечатлеть момент языкового развития в его очень концентрированной форме" — говорится в предисловии.

В словарь вошли такие слова, как: безмасочник, самоизоляция, гипоксия, дистанционка, корона, ковид и многие другие. В самом Институте отметили, что словарь стал отражением динамических процессов в русском языке, происходящих в период пандемии COVID-19. Тема речевых изменений стала объектом работы для лингвистов, журналистов, социологов и психологов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.