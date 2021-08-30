СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, сообщили информированные источники "Интерфакса".

По словам одного из них, Кира Ярмыш отправилась в столицу Финляндии Хельсинки.

Напомним, в середине августа Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей. Защита Киры Ярмыш оспорила это судебное решение.

Ранее из России уехала соратница Навального Любовь Соболь, также получившая полтора года ограничения свободы по тому же делу.

Так называемое "санитарное дело" возбудили после прошедших 23 января 2021 года в ряде городов РФ несанкционированных митингов в поддержку Навального. Помимо Ярмыш и Соболь по этому делу в январе были задержаны ещё восемь человек. По версии следователей, фигуранты дела в интернете призывали россиян участвовать в акции протеста, тем самым создавая риск распространения COVID-19. Никто из них задержанных свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.

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