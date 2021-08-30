EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог: всё о пользе цикория
Венгрия и Россия согласовали долгосрочную газовую сделку
Выборы 19 сентября: последний шанс что-то изменить?
Париж ограничил скорость передвижения автотранспорта до 30 км в час
Украденный вентилятор обернулся для вора отрезанными ушами
ВОЗ прогнозирует почти четверть миллиона смертей от COVID-19 в Европе к зиме
Никита Джигурда: почему полезно быть фриком
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Психолог: как выбрать спутника жизни

СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию

Общество

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, сообщили информированные источники "Интерфакса".

СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш покинула Россию

По словам одного из них, Кира Ярмыш отправилась в столицу Финляндии Хельсинки.

Напомним, в середине августа Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей. Защита Киры Ярмыш оспорила это судебное решение.

Ранее из России уехала соратница Навального Любовь Соболь, также получившая полтора года ограничения свободы по тому же делу.

Так называемое "санитарное дело" возбудили после прошедших 23 января 2021 года в ряде городов РФ несанкционированных митингов в поддержку Навального. Помимо Ярмыш и Соболь по этому делу в январе были задержаны ещё восемь человек. По версии следователей, фигуранты дела в интернете призывали россиян участвовать в акции протеста, тем самым создавая риск распространения COVID-19. Никто из них задержанных свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Поклонская вступилась за Навального?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Заслуженный учитель РФ — об одарённых детях, вундеркиндах и ЕГЭ
Психолог: как выбрать спутника жизни
Лавров: "Нападки на Сталина — часть атаки на наше прошлое"
Чем грозит решение о нежелательном пребывании для Идрака Мирзализаде
В Подмосковье лось часто приходит на заправку, из-за чего ему грозит опасность
Бузова с огнетушителем сразила публику наповал
Валерий Ярёменко: "Пандемия принесла мне счастье"
Собчак прокомментировала пожизненное изгнание Идрака Мирзализаде из РФ
Центр "Вектор": необходимости вакцинировать детей от COVID-19 сейчас нет
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о способах возвращения Крыма Украине.

Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Новости Украины
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Мир. Новости мира
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Общество
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Усам Оздемиров Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией? Усам Оздемиров Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк
США и Канада. Новости и аналитика
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников