Специалист рассказала, как не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги

Жителям Подмосковья вернули 54 миллиона рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова рассказала, как не переплачивать по счетам и вернуть средства, если человек уже отдал слишком много денег.

Счётчик, а не норматив

По данным эксперта, больше всего граждане переплачивают за тепловую энергию. Необходимо узнать о счётчике в доме и уточнить, начисляет ли управляющая компания платежи по показаниям прибора. Юлия Белехова объяснила во время беседы с журналистами "Радио 1":

"Управляющая организация берёт по нормативу, с ресурсоснабжающей организацией расплачивается по факту, а эту существенную разницу забирает себе".

Если в доме есть счётчик, а начисления кажутся странными, можно сходить в государственную жилищную инспекцию.

Вместо горячей воды холодная

Специалист заявила, что если по трубам стекает недостаточно горячая вода, человек может оформить перерасчёт. Необходимо составить специальный акт, который есть в Сети, а также продемонстрировать состояние воды управляющей компании.

Несколько квитанций

Заниматься платежами может только та управляющая организация, которая есть в списке дома. Некоторым собственникам приходит много квитанций от разных компаний, чего быть не должно. Юлия Белехова рекомендует обращать внимание на это в первую очередь.

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