Собчак высмеяла "остросюжетную" журналистику про Путина

Ксению Собчак впечатлили уникальные кадры из кабинета Путина. Журналисты по-настоящему заинтриговали публику.

В последнее время репортажи о главе государство получаются особенно насыщенными и ёмкими. Представители СМИ делают событийный повод из каждого жеста и каждого шага президента России Владимира Путина.

Чего только стоят десятки репортажей о том, как Путин бросил авторучку на стол или виртуозно поймал катившийся по столу карандаш.

Теперь журналисты канала "Россия-1" поведали историю о том, как Путин выглянул в окно.

"Что Путин увидел за шторой? Сюжет Павла Зарубина. Москва. Кремль", — гласит анонс впечатляющего репортажа.

Собчак не прошла мимо громкой новости.

"В новом выпуске "Москва. Кремль. Путин" на России 1 показаны уникальные кадры: Путин отодвинул штору и смотрит в окно. Поистине сильная и затратная журналистская работа, не пропустите", — иронизирует Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка впечатлена мастерством коллег.

"Не, ну это Пулитцер", — восторгается Собчак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.