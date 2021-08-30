Сайт Readovka внесли в список запрещённых из-за претензий единоросса Саблина

Сайт СМИ Readovka внесли в список запрещённых из-за иска депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина. Политик "Единой России" пытался убрать из Сети статью, где он — главный герой.

В заметке журналисты утверждали, что Дмитрий Саблин получил через жену Павла Грудинина акции совхоза имени Ленина. Также сотрудники издания писали о яхте российского политика. Он называл этот материал фейком и оспаривал его в суде.

"Борьба Саблина с изданием длилась больше года", — написали члены редакции.

Пока её сайт ещё доступен.

Главный редактор Readovka Алексей Костылёв подозревал подобное развитие событий. Он намерен оспорить решение суда о запрете сайта. Также журналист заявил, что издание выполнило все требования депутата Саблина и продемонстрировало это правоохранителям, однако данные действия не спасли СМИ от внесения в список запрещённых в России сайтов.

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