Росстат: сколько стоит собрать ребёнка в школу

По данным Росстата, в этом году родители "укладываются" в 19,5 тысячи рублей, чтобы собрать ребёнка в школу. Самыми дорогими покупками в ведомстве назвали форму и обувь.

По сравнению с прошлым годом минимальный школьный набор подорожал в среднем на пять тысяч рублей. А канцелярия — на 20-50%, поэтому специалисты советуют докупать в течение года, когда упадёт спрос.

Росстат назвал 19,5 тысячи "среднестатистической" цифрой. Например, подготовить ребёнка к учебному году на Чукотке обойдётся в сумму до 26 тысяч рублей, в Камчатском крае — до 28 тысяч.

Флористы же пообещали не завышать цены на букеты. Из-за пандемии коронавируса малый бизнес потерпел серьёзные убытки и не готов терять клиентов в этом году.

В этом году за школьные парты сядут 17 миллионов ребят.

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