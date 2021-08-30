По данным Росстата, в этом году родители "укладываются" в 19,5 тысячи рублей, чтобы собрать ребёнка в школу. Самыми дорогими покупками в ведомстве назвали форму и обувь.
По сравнению с прошлым годом минимальный школьный набор подорожал в среднем на пять тысяч рублей. А канцелярия — на 20-50%, поэтому специалисты советуют докупать в течение года, когда упадёт спрос.
Росстат назвал 19,5 тысячи "среднестатистической" цифрой. Например, подготовить ребёнка к учебному году на Чукотке обойдётся в сумму до 26 тысяч рублей, в Камчатском крае — до 28 тысяч.
Флористы же пообещали не завышать цены на букеты. Из-за пандемии коронавируса малый бизнес потерпел серьёзные убытки и не готов терять клиентов в этом году.
В этом году за школьные парты сядут 17 миллионов ребят.
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