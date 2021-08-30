В Саратовской области оштрафовали местного жителя за комментарий почти полугодовой давности во "ВКонтакте".
Андрей Ложкарёв оставлял комментарии под ником "Андрей Боско" в паблике "Саратов онлайн". По мнению правоохранителей, высказывания мужчины провоцировали ненависть и унижали человеческое достоинство. Первый комментарий Андрей Ложкарёв разместил под постом о девушке из Вольска, которая ударила полицейского ногой. Мужчина отметил, что нужно было написать верно:
"не полицейский, а мусор".
По данным документа на официальном сайте ведомства, второй пост Андрей Ложкарёв прокомментировал следующим образом:
"Все мусара одинаковы и нет среди них людей как пишут дцпшники".
В этих словах специалисты тоже увидели унижение достоинства человека и разжигание ненависти к полицейским.
Мужчина признал вину. В качестве санкций ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.
Ранее саратовские правоохранители пытались запретить пользователям Сети использовать фотографии и ролики с полицейскими при исполнении. Сотрудники посчитали, что такие материалы вредят имиджу.
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