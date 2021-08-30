Новосибирскую сеть чебуречных затравили в соцсетях расистскими комментариями

На сеть новосибирских чебуречных Cheburek. mе устроили интернет-травлю. Пользователей социальных сетей возмутила реклама, где главным действующим лицом стал чернокожий актёр.

По словам директора сети Александра Долгова, портят репутацию расистские комментарии не первый год. Однако недавно реклама 2019 года снова "всплыла" в таргете, и на компанию обрушился новый шквал недовольных сообщений. В качестве доказательства интернет-атаки на чебуречные владелец привёл скриншоты однотипных негативных отзывов о компании и закрыл комментарии к постам. Общий рейтинг в "отзовиках" упал до 2,3 балла.

Впрочем, в Новосибирске это не первый случай. Ранее "националистические" комментарии обрушились на компанию по доставке суши. Так же, как и с чебуреками, их рекламировал афроамериканец. Тогда федеральная сеть была вынуждена извиниться.

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