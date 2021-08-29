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"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку

Общество

Наталья Поклонская скоро станет послом на Островах Зелёного Мыса, расположенных близ западного побережья Африки. Писатель Дмитрий Быков увидел в такой "командировке" чёрную иронию.

"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку

Известие о скором отъезде живого символа "крымской весны" Натальи Поклонской на островное государство в роли посла вызвало острый интерес общества.

Многие до сих пор не знают, как к этому относиться. Непонятно, наказали Наталью Владимировну таким образом или поощрили.

Писатель и публицист Дмитрий Львович поделился своим мнением на этот счёт.

"Когда человек служит этому режиму и надеется выслужиться, а его запихивают куда-нибудь на третьестепенную должность, и тем самым говорят: "Здесь мы решаем, кто нам нужен". Слишком выслуживаться тоже плохо. Поедете на Острова Зелёного Мыса. Ну вообще какая-то своеобразная ирония такая черноватая Путину присуща. Кто слишком выслуживается, тех там не любят. Это такое противоядие от избыточной ретивости. Нам с вами лучше, пусть они там на Островах Зелёного Мыса орудуют. Всё лучше, чем здесь нравы портить", — сказал Дмитрий Львович в передаче "Один" на "Эхе Москвы".

Не исключает писатель и того, что Поклонскую наградили должностью посла в экзотическом государстве.

"Хотя это может быть такая своеобразная форма поощрения. Может быть это такой своеобразный отпуск или пенсия или выслуга лет. Никак иначе это не объяснишь", — предположил Быков.

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Один / Дмитрий Быков // 26.08.21
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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