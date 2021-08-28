Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской

Скорая длительная командировка Натальи Поклонской в роли посла на Островах Зелёного Мыса близ побережья Африки заставила власти Украины думать о том, как они смогут испортить жизнь Поклонской, оторванной от большого материка.

Первому прокурору Крыма действительно придётся покинуть пределы РФ, что, возможно, делает её более уязвимой.

О коварных планах правительства Незалежной рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Глава МИД Украины Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь". Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Ёмко, точно, официально", — написала Мария Владимировна в своём Telegram-канале.

Сама Поклонская уже прокомментировала заявления Кулебы,

"Испортить жизнь" — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь", — сказала она РБК.

Поклонская отметила, что Кулеба — грамотный человек, "но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп".

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