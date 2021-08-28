EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Садальский рассказал о конфликте Петра Фоменко и Никиты Михалкова
Собчак опубликовала видео с "продолжением" истории про Бузову и коньяк
Психолог перечислила универсальные черты жертв домашнего насилия
Новый мегаполис в Сибири будет создан на основе Электрограда
Ирина Аллегрова захотела вернуться на сцену
Вышедшая замуж Горбачёва показала фото с мужем и младенцем
Стало известно, почему силовики пришли к лидеру группы Rammstein

Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской

Общество

Скорая длительная командировка Натальи Поклонской в роли посла на Островах Зелёного Мыса близ побережья Африки заставила власти Украины думать о том, как они смогут испортить жизнь Поклонской, оторванной от большого материка.

Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской

Первому прокурору Крыма действительно придётся покинуть пределы РФ, что, возможно, делает её более уязвимой. 

О коварных планах правительства Незалежной рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Глава МИД Украины Кулеба заявил, что если у Поклонской сохранилось украинское гражданство, то у Киева "есть возможности испортить ей жизнь". Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: "У вас ещё осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь". Ёмко, точно, официально", — написала Мария Владимировна в своём Telegram-канале.

Сама Поклонская уже прокомментировала заявления Кулебы,

"Испортить жизнь" — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь", — сказала она РБК.

Поклонская отметила, что Кулеба — грамотный человек, "но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции
Собчак рассказала как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
Садальский рассказал о конфликте Петра Фоменко и Никиты Михалкова
Собчак опубликовала видео с "продолжением" истории про Бузову и коньяк
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Песков ответил на жалобу журналистов на закон об "иноагентах"
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт рассказал, как Байден отомстит за гибель 13 солдат в Афганистане
Мир. Новости мира
Афганистан в момент лишился 80 процентов бюджета
Политика. Новости и аналитика
Путинские выплаты: из чужих денег под выборы?
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Мир. Новости мира
"Талибан"* просит страны мира помочь в борьбе с торговлей опиумом
Новости Украины
На Украине заявили, что они вынуждены опускаться до низкого уровня других стран
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Мир. Новости мира
Берлин закрывает нормандский формат и формулу Штайнмайера?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников