Весть о том, что живой символ "Крымской весны" Наталья Поклонская отправляется работать на Острова Зелёного Мыса озадачила общественность. Одни восприняли назначение первого прокурора Крыма послом как ссылку, другие — как подарок. Похоже, Поклонскую непреодолимо влекут острова и полуострова.
Наталья Владимировна, карьера которой началась с головокружительного взлёта, оказалась женщиной упрямой. Её взгляды периодически расходились с политикой правящей партии.
Неудобного соратника, однако, не низвергли, а назначили послом в далёкое островное государство. Многие решили, что это доказательство факта, который звучит как "Путин своих не бросает".
Есть, однако, другое мнение. В Сети в шутку пишут о том, что депутаты "Единой России" решили, что в 600 километрах от побережья Западной Африки от непоседливой Натальи Владимировны будет меньше всего вреда.
"Но, с другой стороны, — куда еще? Стать послом в Киеве Поклонской, обвиняемой Украиной в госизмене, в любом случае не светило. А Япония, где она пользуется особой, двойной популярностью — и как человек, и как персонаж комиксов в стиле аниме, — Наталье Владимировне все-таки не по чину. Как сказал по чем-то похожему поводу один известный литературный персонаж про другого известного литературного персонажа, "он не заслужил света, он заслужил покой"", — пишет издание "Московский комсомолец".
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