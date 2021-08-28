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Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"

Общество

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская оказалась очень неудобным соратником на политической арене. Её манифесты расходились с лозунгами "Единой России". В итоге активистку ждёт длительная командировка на Острова Зеленого Мыса.

Россияне восприняли новую должность Поклонской как "ссылку"

Депутат Государственной думы VII созыва от фракции "Единая Россия" Наталья Поклонская, возможно, покинет пределы России по служебной надобности. Как сообщает агентство РБК, Поклонской предложили должность посла в Республике Кабо-Верде на Островах Зеленого Мыса.

"Ее кандидатура может быть одобрена в ближайшие дни", — пишет издание со ссылкой на собственные источники в нижней палате парламента.

Есть предположение, что Поклонскую не желают видеть в рядах Государственной думы нового созыва.

По данным источника, Поклонская сама изъявила желание попробовать себя в дипломатической деятельности.

Есть мнение, что упрямая и принципиальная женщина стала нежелательной фигурой для Кремля.

Граждане России с иронией отнеслись к новой должности Поклонской. Островах Зеленого Мыса видятся многим экзотической ссылкой для Натальи Владимировны.

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Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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