Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Ранее артистка обращалась к Владимиру Путину с просьбой защитить белорусский народ. Певицу, скрывавшую в России от преследования, по сообщению Telegram-канала "112", задержали московские силовики.

Анжелику Агурбаш доставили в московский отдел полиции. На родине против неё заведено уголовные дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2. Артистки грозит до 12 лет лишения свободы за оппозиционную деятельность.

Генеральная прокуратура Белоруссии запросила у России экстрадицию Агурбаш.

По данным Telegram-канала "112", артистку сейчас допрашивают.

Исполнительница просила помощи у президента России Владимира Путина, в котором видела надежду для угнетённого белорусского народа. Агурбаш назвала происходящее в её родной стране беззаконием со стороны правоохранительных органов и судов.

Женщина опасается, что она может повторить судьбу бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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