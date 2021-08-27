Собчак сцепилась с Эллой Памфиловой по поводу честности выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова упрекнула Ксению Собчак в том, что та заранее обвинила ЦИК в подтасовке голосов. Панфилова отметила, что её не интересует мнение этой особы. Она призвала журналистку стать наблюдателем и поработать хоть немножко на честность выборов. Ответ Собчак не заставил себя долго ждать. Кажется, Ксения только и ждала подходящего момента, чтобы высказаться на эту тему.

Ксения Анатольевна подробно изложила сою позицию в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Оооо, обожаю, моя любимая рубрика "стрекоза и муравей”, где муравей чет не особо, по-моему, понимает режим работы стрекозы", — обрадовалась полемике Собчак.

Журналистка объяснила, что она работала наблюдателем на всех ключевых выборах.

"В 2012 году поймала и задокументировала карусель на выборах в Госдуму. И сделала потом на эту тему большой репортаж, и даже дошла до ее предшественника волшебника Чурова, который написал в ответ большое длинное письмо с объяснениями, почему нет ничего страшного в том, что я обнаружила эту карусель на своём участке", — написала Ксения.

Собчак напомнила главе Центризбиркова как та двигала запрет видеонаблюдения на выборах.

"Мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов. Правильно, миллиарды народных денег можно выбрасывать в пустоты только ради амбиций полутора десятка чиновников!! А камеры, благодаря которым палят карусельщиков и вбросы — это, конечно, праздное любопытство для особ на диванах. Вот так обо всех нас думает Элла Памфилова", — негодует журналистка.

Собчак осталась при своём мнении, посоветовав "хоть немножно” на "честность выборов” поработать самой Элле Памфиловой.

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